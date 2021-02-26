إندونيسيا: سفينتان ترفعان علمى إيران وبنما متورطتان بأعمال غير شرعية

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن إندونيسيا قالت، إن السفينتان رصدتا في 23 يناير بعد أن عمدتا إلى إطفاء أنظمة التتبع، والسفينتان الإيرانية والبنمية نقلتا شحنات نفط بطريقة غير قانونية.

ونقلت القناة عن إندونيسيا قولها، إن سفينتان ترفعان علمي إيران وبنما متورطتان بأعمال غير شرعية.

وقالت وزارة الأمن الإندونيسية فى بيان اليوم الجمعة، إن السفينتين اللتين ترفعان علمى إيران وبنما والتى احتجزتها إندونيسيا الشهر الماضى متورطتان فى جريمة، وإنها تجرى المزيد من التحقيقات.

وتم احتجاز الناقلتين العملاقتين، اللتين يعمل عليهما أفراد طواقم من إيران والصين، الشهر الماضى فى المياه الإقليمية الإندونيسية قرب جزيرة بورنيو للاشتباه فى قيامها بعمليات نقل نفط بصورة غير قانونية.

وبعد تحقيق أولى، خلصت السلطات الإندونيسية إلى أن السفينتين كانتا متورطتين فى "نشاط غير قانونى فى المياه الإقليمية الإندونيسية"، حسبما ذكرت وزارة تنسيق الشؤون السياسية والقانونية والأمنية فى البيان.

وذكر البيان أن السلطات الإندونيسية تعمل فى الوقت الحالى على صياغة التهم بهدف الإعلان قريبا عن أسماء المشتبه بهم.

وأضاف البيان أن السلطات الإندونيسية تحقق فى قيام السفينتين بنقل الوقود بطريقة غير قانونية، وبدخولهما المياه الإقليمية بصورة غير مشروعة، والتخلص من مواد خطيرة فى المياه الإقليمية الإندونيسية.

وقالت السلطات إن السفينتين اللتين رصدتا أول مرة فى 23 من يناير عمدتا إلى إخفاء هويتهما بعدم إظهار علميهما، وقامتا بإغلاق أنظمة التعرف الإلكترونية على متنهما ولم تستجيبا للتواصل معهما عبر الراديو.