اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 07:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إندونيسيا: سفينتان ترفعان علمى إيران وبنما متورطتان بأعمال غير شرعية

الجمعة، 26 فبراير 2021 06:08 م
إندونيسيا: سفينتان ترفعان علمى إيران وبنما متورطتان بأعمال غير شرعية سفينة ايرانية
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن إندونيسيا قالت، إن السفينتان رصدتا في 23 يناير بعد أن عمدتا إلى إطفاء أنظمة التتبع، والسفينتان الإيرانية والبنمية نقلتا شحنات نفط بطريقة غير قانونية.

ونقلت القناة عن إندونيسيا  قولها، إن سفينتان ترفعان علمي إيران وبنما متورطتان بأعمال غير شرعية.

وقالت وزارة الأمن الإندونيسية فى بيان اليوم الجمعة، إن السفينتين اللتين ترفعان علمى إيران وبنما والتى احتجزتها إندونيسيا الشهر الماضى متورطتان فى جريمة، وإنها تجرى المزيد من التحقيقات.

 

وتم احتجاز الناقلتين العملاقتين، اللتين يعمل عليهما أفراد طواقم من إيران والصين، الشهر الماضى فى المياه الإقليمية الإندونيسية قرب جزيرة بورنيو للاشتباه فى قيامها بعمليات نقل نفط بصورة غير قانونية.

 

وبعد تحقيق أولى، خلصت السلطات الإندونيسية إلى أن السفينتين كانتا متورطتين فى "نشاط غير قانونى فى المياه الإقليمية الإندونيسية"، حسبما ذكرت وزارة تنسيق الشؤون السياسية والقانونية والأمنية فى البيان.

 

وذكر البيان أن السلطات الإندونيسية تعمل فى الوقت الحالى على صياغة التهم بهدف الإعلان قريبا عن أسماء المشتبه بهم.

 

وأضاف البيان أن السلطات الإندونيسية تحقق فى قيام السفينتين بنقل الوقود بطريقة غير قانونية، وبدخولهما المياه الإقليمية بصورة غير مشروعة، والتخلص من مواد خطيرة فى المياه الإقليمية الإندونيسية.

 

وقالت السلطات إن السفينتين اللتين رصدتا أول مرة فى 23 من يناير عمدتا إلى إخفاء هويتهما بعدم إظهار علميهما، وقامتا بإغلاق أنظمة التعرف الإلكترونية على متنهما ولم تستجيبا للتواصل معهما عبر الراديو.

 


إندونيسيا

ايران

سفينة ايرانية

عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا تحذر من تداعيات سلبية للمناقشات حول ملف إيران النووى فى فيينا الإثنين المقبل

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:43 م

الصحف العالمية.. ضربة سوريا قد تعقد الجهود الدبلوماسية مع إيران ونائب ديمقراطى يهاجم بايدن.. المحكمة العليا ببريطانيا ترفض عودة "عروس داعش".. وتقرير يحذر: السلالة الإنجليزية لكورونا أكثر قابلية للعدوى بنسبة37٪

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:11 م

CNN: ضربة سوريا قد تعقد الجهود الدبلوماسية مع إيران.. ونائب ديمقراطى يهاجم بايدن

الجمعة، 26 فبراير 2021 11:39 ص

أول ضربة عسكرية أمريكية خارجية فى عهد جو بايدن.. البنتاجون يعلن استهداف كتائب "حزب الله" و"سيد الشهداء" المدعومين من إيران فى سوريا.. وزير الدفاع الأمريكى: ضربنا الهدف الصحيح والرئيس أعطى الإشارة الآخيرة

الجمعة، 26 فبراير 2021 09:58 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة