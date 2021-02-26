إلغاء عزاء رجل الأعمال حسين صبور لظروف كورونا

كتب هانى الحوتى

قال عمر نجل رجل الأعمال الراحل حسين صبور، إنه تقرر إلغاء عزاء المقرر غداً السبت، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد.

وكان المئات من أهالي المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة مكتب صبور للاستشارات الهندسية، قد شيعوا أمس الخميس، بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، كما شارك في تشييع الجثمان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب السابق، المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عمرو جزارين، عمرو فتوح أعضاء الجمعية، محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.

وكان المئات من أهالي المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة مكتب صبور للاستشارات الهندسية، أمس الخميس، بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، قد أدوا صلاة الجنازة على الراحل بمسجد حسن الشربتلي عقب صلاة الظهر، وشارك في صلاة الجنازة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، هشام شكري رئيس مجلس إدارة شركة رؤية العقارية، عمرو شعيرة، أحمد منير عز الدين، أعضاء جمعية رجال الأعمال، والنائبان طارق شكري ومحمد السلاب.