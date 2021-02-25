اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المئات يشيعون جثمان المهندس حسين صبور بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 25 فبراير 2021 03:20 م
المئات يشيعون جثمان المهندس حسين صبور بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر حسين صبور
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شيع المئات من أهالي المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة مكتب صبور للاستشارات الهندسية، عصر اليوم الخميس، بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، كما شارك في تشييع الجثمان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب السابق، المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عمرو جزارين، عمرو فتوح أعضاء الجمعية، محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
 
وكان المئات من أهالي المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة مكتب صبور للاستشارات الهندسية، عصر اليوم الخميس، بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، قد أدوا صلاة الجنازة على الراحل بمسجد حسن الشربتلي عقب صلاة الظهر، وشارك في صلاة الجنازة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، هشام شكري رئيس مجلس إدارة شركة رؤية العقارية، عمرو شعيرة، أحمد منير عز الدين، أعضاء جمعية رجال الأعمال، والنائبان طارق شكري ومحمد السلاب.
 
 
 

رجال الأعمال

حسين صبور

اخبار

وفاة حسين صبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة