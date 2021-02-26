إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا



تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 3 في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بنجع حمادي ونقلهم إلي مستشفي قنا العام.



وتبين من فحص مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير هيئة الإسعاف بفرع قنا، إن الحادث أسفر عن إصابة كلًا من اسماء عنتر أحمد، 25 عاما، امل عبد المنعم عباس، 51 عاما، حامد أحمد محمود، 50 عاما، بإصابات متفرقة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين لمستشفي قنا الجامعي

