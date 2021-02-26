"أوبرا الإسكندرية" تنظم حفل نادى السينما بعرض فيلم "وطن بالاختيار"

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت دار أوبرا الاسكندرية مساء اليوم حفل نادى سينما أوبرا الإسكندرية والتى تنظمه الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة محمد الباسوسى، حيث احتضنت جنبات المسرح أبناء وأحفاد الجاليات الأجنبية بالثغر وجمهور الإسكندرية الراقى حيث تم عرض الفيلم الوثائقى "وطن بالاختيار" من إخراج حنان راضى.

وأشارت دار أوبرا الإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أن الفيلم الذى أنتجته الهيئة الوطنية للإعلام، قدم حياة مواطنين مصريين من أصول يونانية وإيطالية يعيشون فى مدينة الإسكندرية وقدم وجهة نظر مختلفة عن المدينة الساحلية فى جولته بالمناطق الأثرية والأحياء القديمة واستعراض المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، كما ناقش الفيلم الأحلام وتحديات المستقبل فى عيون هؤلاء الأحفاد، وإصرارهم على التمسك بالإسكندرية كوطن، وقدم الموسيقى التصويرية للفيلم المؤلف الموسيقى الدكتور أحمد عاطف مدير التصوير بولا طلعت.

وعقب عرض الفيلم اقيمت ندوة فنية بحضورأبطال الفيلم أدارها الناقد السينمائى أحمد عسر وشارك فيها مخرجة الفيلم، حيث تحدثت عن فكرة واختيار الفيلم بتقديم فكرة مختلفة لوجود الأجانب في الإسكندرية، وذلك من خلال الجيل الثالث والرابع المتواجدين حاليا وكل بطل في الفيلم له قصة عرضت بصورة مختلفة والمؤلف الموسيقى الدكتور أحمد عاطف والذى تحدث عن اختياره لموسيقي الفيلم، حيث قام بأعادة توزيع الاغاني المعروفة، ففكرة الفيلم بها عاطفة كبيرة تنبع من جذور ابطال الفيلم، والذين حاولوا استثمار جذورهم من خلال اختيار الموسيقي المختلفة وأن قيمة الفيلم تنبع من انه اثبت ان الاسكندرية مازالت مدينة حاضنة لكل الجنسيات.

يشار إلى أنه تم إدراج نادى سينما أوبرا الاسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الاوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعام 2019 بتوجيهات من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بهدف تعزيز القيم الايجابية من خلال الافلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية. .وان الاقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع.