اليوم السابع
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أمن الشرقية يحقق فى واقعة دهس شاب لشقيقته بسبب خلافات بينهما

الجمعة، 26 فبراير 2021 08:30 م
أمن الشرقية يحقق فى واقعة دهس شاب لشقيقته بسبب خلافات بينهما
الشرقية – فتحية الديب

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تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، فى واقعة الفيديو المتداول بقيام شاب بالشروع في قتل شقيقته ودهسها عدة مرات بسيارته، بسبب خلافات بينهما بقرية "المناجاة الكبرى" بالحسينية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة "نهلة.ا.ا" 48 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بقرية "المناجاة الكبرى" بالحسينية، يتهمون فيه شقيقها "أحمد" 35 عامًا، بالشروع في قتلها ومحاولة دهسها بسيارته عدة مرات لوجود خلافات بينهما سببها الميراث.

 

ورصدت كاميرات المنطقة الواقعة، فيما أسفر الحادث عن إصابة السيدة بجروح وكسور، ولاذ شقيقها بالهرب حال تدخل المارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4247 جُنح الحسينية لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات؛ ويكثف ضابط الحسينية جهودهم لضبط المتهم.


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