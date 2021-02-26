اليوم السابع
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الجمعة، 26 فبراير 2021 02:22 م
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أسعار الذهب الجمعة 26-2-2021 فى مصر

الجمعة، 26 فبراير 2021 01:30 م
أسعار الذهب الجمعة 26-2-2021 فى مصر ذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر مستجدات أسعار الذهب في التعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 782 جنيها للجرام، مع استمرار هبوط سعر أونصة الذهب عالميا.
 
أسعار الذهب اليوم، عيار 21 يسجل 782 جنيها، عيار 18 يسجل 670 جنيها، عيار 24 يسجل 849 جنيها
الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها، اونصة الذهب 1774 دولار.
 
تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حول تثبيت الفائدة، وكذلك رفع عائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى فى عام تقريبا تسبب في هبوط كبير للذهب هذا الأسبوع بقيمة تجاوزت 12 جنيها.
 
أسعار الذهب تخضع لعوامل العرض والطلب عالميا، كذلك التغيرات التى تشهدها أسعار الفائدة والتضخم والقرارات الاقتصادية وحزم التحفيز والاضطرابات السياسية.
 

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