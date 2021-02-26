أخبار مصر.. الرئيس يشدد على سرعة إنجاز الطرق لإنهاء التكدس المرورى

نشر اليوم السابع المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تقريرعن تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري، وتفاصيل تفقد الرئيس السيسي للطرق والمحاور شرق القاهرة، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

واقرأ في أخبار مصر

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور فى شرق القاهرة

قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة لأعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بمنطقة الحى العاشر بمدينة نصر وبعض احياء التجمع الخامس، والتى ساهمت سرعة فى إنهاء التكدس المرورى بتلك المناطق والتيسير على المواطنين.

الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بالحى العاشر بمدينة نصر والتجمع الخامس

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ويشدد على سرعة معدلات الإنجاز لإنهاء التكدس المرورى والتيسير على المواطنين

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صور

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة لأعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بمنطقة الحى العاشر بمدينة نصر وبعض أحياء التجمع الخامس، والتى ساهمت سرعة فى إنهاء التكدس المرورى بتلك المناطق والتيسير على المواطنين.

حساب الرئيس السيسي على

"

تويتر

"

ينشر جانبًا من جولته التفقدية اليوم

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورًا من الجولة التفقدية التى قام بها الرئيس بعد ظهر اليوم الجمعة لأعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة.

قرية جريس فى المنيا تتزين بـ

"

حياة كريمة

"..

الأهالى

نشكر الرئيس على المبادرة وتعمل على إنقاذنا

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القرية ستتحول لمدينة بعد تنفيذ الصرف الصحى والغاز الطبيعى والخدمات العامة

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وبدء الخطوات الأولى للمبادرة

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صور

قرية جريس إحدى قرى مركز بقرقاص التابعة لمحافظة المنيا، والتى تستعد لبدء تنفيذ مبادرة حياة كريمة ضمن 47 قرية تابعة للمركز ،وحالة من الفرح تشهدها القرية لتلبية احتياجات الأهالى من صرف وتبطين ترع ورصف الطرق، والارتقاء بالبنية التحتية القرية، ورصدت "اليوم السابع"، حالة الفرح ومطالب الأهالي من مبادرة حياة كريمة التى سيتم تنفيذها فى 192 قرية على مستوى محافظة المنيا.

المتحف المصرى فى بيان رسمى

لم ولن يتم فتح ڤاترينة توت عنخ آمون منذ

2015

أكدت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، بأن هذا إدعاء ليس له أساس من الصحة، مشيرة إلى أنه لم ولن يتم فتح ڤاترينة قناع الملك توت عنخ آمون منذ أن تم الإنتهاء من ترميمه في عام 2015 على يد فريق مصري دولى، فى أشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى عن السماح بتصوير قناع الملك توت عنخ آمون خارج ڤاترينة العرض الخاصة به،

"مستقبل وطن

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نعتزم التقدم بتعديل تشريعى على قوانين التسجيل بالشهر العقارى

أعلن حزب مستقبل وطن، اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى مستهدفا التسيير على المواطن فى تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري.

هتدفع كام في الشهر العقارى لو معاك شقة في المدن الجديدة

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بث مباشر

قدم الزميل إبراهيم قاسم، مسئول الملف القضائي باليوم السابع، بثاً مباشراً، يشرح فيه تفاصيل التسجيل الجديد في الشهر العقاري، الأمر الذي شغل العديد من طوائف المجتمع في الوقت الحالي، وقدم قاسم شرحاً كاملا لما يخص المادة 35 التي ألزمت الشهر العقاري باعتماد أحكام الصحة والنفاذ أو تثبيت الملكية الصادر من المحكمة، وإشهار العقار المراد إشهاره بناء على هذا الحكم دون إعادة مراجعة مستندات الملكية كما كان يجري من قبل، ما يعد تسهيلا على راغبي تسجيل ملكياتهم في الشهر العقاري، لا سيما وان مراجعة سندات الملكية كان يحتاج فترة طويلة وندب خبراء وما شابه، والآن الشهر العقاري لا علاقة له بذلك ويعتمد حكم المحكمة.

اعرف التحويلات المرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية بالطريق الدائرى الأوسطى

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بالطريق الدائرى الأوسطى (نطاق مدينة 6 أكتوبر) فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق البدرشين – القاهرة – العين السخنة، الأمر الذى يستلزم غلق كلى للطريق لمدة 25 يوما.

قطع المياه عن العمرانية الشرقية والغربية بالجيزة الأحد المقبل

8

ساعات

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 600 مم الجديد المغذي لمنطقتي العمرانية الشرقية والغربية وذلك لتحسين ضغط المياه بهذه المناطق قبل حلول فصل الصيف وقرب شهر رمضان المبارك الي جانب سرعه نهو اعمال الرصف في الجزء المتبقي من شارع الشعب تقاطع محور ترعه الزمر بحي العمرانية .

انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى غدا

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الطلاب يؤدون اختبار مادتى اللغة العربية والأحياء

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والمدارس تسمح باصطحاب كتاب الوزارة باللجنة

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وتحذر من حيازة المحمول والغش

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ودرجات الترم الأول تضاف لتقييم نهاية العام

تنطلق غدا السبت 27 فبراير امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الأول الثانوى إلكترونيا فى المدارس، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادتى اللغة العربية والأحياء، على أن تعقد اختبارات ورقية للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت فى لجان ‏مراقبة ومؤمّنة بالمدارس وفق الجدول المعلن.

‏ونبهت المدارس على الطلاب‏ ‏بضرورة استلام أكواد امتحانات الجلسات الامتحانية الخاصة بهم، من خلال موقع التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم للامتحانات، وكذلك التأكيد على استخدام هذه الأكواد بشكل شخصى لكل طالب أثناء أداء الامتحانات، موضحة أن طلاب الثانوى العام " الأول والثانى" لن تعقد لهم امتحانات مجمعة ولكن امتحان منفصل للمواد الدراسية.

"حياة كريمة

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تصل البحر الأحمر

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الكشف الطبى على

1400

مواطن خلال

8

قوافل علاجية

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مرسى علم تستقبل كابلات كهربائية لتدعيم المناطق المحرومة

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وتطوير المناطق المختلفة بالغردقة

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وسفاجا تعمل على تنمية قرية النصر

عدة جهات مختلفة بمحافظة البحر الأحمر تعمل ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالمحافظات المختلفة، حيث قامت مديرية الصحة بالبحر الأحمر تحت قيادة الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر من خلال تنظيم عدة قوافل علاجية من ادارة القوافل العلاجية للكشف الطبى على المواطنين بالقرى البدوية والبعيدة فى الصحراء ضمن مبادرة حياة كريمة.

أسعار الذهب تتراجع

6

جنيهات وعيار

21

يسجل

776

جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، بقيمة 6 جنيهات، وسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعاً في مصر- 776 جنيها للجرام، مع استمرار هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً بصورة ملحوظة إلى 1760 دولار وهو أدنى سعر للمعدن النفيس عالمياً منذ 4 أشهر تقريباً.

2000 متسابق تقدموا لاختبارات فرقة اليوم السابع المسرحية

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لجنة من النجوم والمخرجين تختار الموهوبين بمعايير فنية

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إعلان أسماء الفائزين غدا

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ومركز اليوم السابع للثقافة والفنون والتنوير ينتج عروضا مسرحية للفائزين

انتهت الاختبارات الخاصة بتكوين "فرقة اليوم السابع المسرحية" التابعة لـ "مركز اليوم السابع للثقافة والفنون والتنوير" والتي تقدم للانضمام إليها حوالي 2000 متسابق من جميع محافظات مصر يأملون في الانضمام لفرقة اليوم السابع المسرحية التي ستقدم عروضًا مسرحية خلال الفترة المقبلة.

الرعاية الصحية تكشف تفاصيل إنقاذ حياة مولود تبدلت شرايين قلبه ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح فريق الدكتور مجدي يعقوب للقلب بمستشفى النصر التخصصي للأطفال بمشاركة فريق مستشفى السلام التابعين للهيئة ببورسعيد في إنقاذ حياة مولود عمره يوم ونصف يعاني من تبدُّل وضع الشرايين الرئيسية (الشريان الرئوي والشريان الأورطي) بالقلب، وهو ما تعرف طبيًا بالعيب الخلقي في القلب المسبب للزُرقة.

باتشيكو يطبق خطة

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غربلة

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تشكيل الزمالك تحت شعار

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البقاء للأقوى

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جنش يتسلم مفاتيح حراسة المرمى

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المثلوثى يعود للجبهة اليمنى

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والجزيرى يقود الهجوم محلياً

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وأزمة فى المباريات الأفريقية

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، غربلة التشكيل الأبيض خلال الفترة المقبلة رافعا شعار "البقاء للأقوى والأجهز"، بعدما شهدت الفترة الأخيرة تراجع مستوى بعض اللاعبين ليقرر الخواجة تجديد الدماء والدفع بأفضل العناصر من الناحية البدنية والفنية ضمن التشكيلة الأساسية للمباريات المقبلة.