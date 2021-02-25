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4 فئات رئيسية تستهدفها مبادرة الرئيس "حياة كريمة".. اعرف التفاصيل

الخميس، 25 فبراير 2021 01:53 م
4 فئات رئيسية تستهدفها مبادرة الرئيس "حياة كريمة".. اعرف التفاصيل مبادرة حياة كريمة
كتب على عبد الرحمن

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تعتبر مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، أحد أهم المبادرات الرئاسية التى تستهدف عددا كبيرا من الفئات الأكثر احتياجا، منذ إطلاق المبادرة فى عام 2019، بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا.

وهناك 4 فئات رئيسية تستهدفها مبادرة الرئيس "حياة كريمة" وهى:

1. الأسر الأفقر في القرى المستهدفة.
2. الأيتام والنساء المعيلات والأطفال.
3. الشباب العاطل عن العمل.
4. الاشخاص ذوي الإعاقة.
 
وبدأت المرحلة الأولى في يوليو 2019 لتنمية 375 قرية وتجمع ريفي من الأكثر فقرًا على مستوى 14محافظة، حيث شملت "الخدمات الصحية والتعليمية - الصرف الصحى ومياه الشرب - الكهرباء والغاز الطبيعى - الطرق والنقل " الشباب والرياضة التدخلات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا".
 
ونجح "المشروع القومي حياة كريمة" فى مرحلته الأولى في تحسين حياة 375 تجمع ريفى بإجمالي مستفيدين 4.46 مليون مستفيد، وإجمالي استثمارات بلغ 13.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من 600مشروع وجاري تنفيذ 1580مشروع لنهاية 2021 على نطاق 14 محافظة، حيث انقسمت المرحلة الأولى إلى 143 قرية تم الانتهاء من تطويرهم في 11محافظة، حيث تم تنفيذ 52 ألف تدخل اجتماعي من خلال 23 جميعة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وجاري استكمال المشاريع في عدد 232قرية في 12محافظة.
 
وتوجّ المشروع بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية من المشروع القومي"حياة كريمة "في 28ديسمبر 2020، لتصبح مرحلة كبرى لتطوير عدد أكبر من قري ريف مصر في 20محافظة على مستوى 51 مركزا ولعدد قرى 1376 قرية والذي قد يصل إلى 1500 بمتوسط استثمارات إجمالية نحو 150 مليار جنيه وبإجمالي عدد مستفدين 18 مليون مستفيد. 

حياة كريمة

مبادرة الرئيس حياة كريمة

تطوير القرى

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اليوم السابع بلس

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