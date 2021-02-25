وزيرة خارجية السودان تتوجه إلى جوبا فى أول زيارة خارجية لها

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توجهت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس، إلى عاصمة دولة جنوب السودان (جوبا) في أول زيارة خارجية بعد توليها وزارة الخارجية.

ومن المقرر أن تبحث المهدي في جوبا، عددا من الموضوعات الثنائية والإقليمية التي تهم البلدين، وستتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وبحث تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام في السودان، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.