هجوم إلكترونى يستهدف مختبر أبحاث لفيروس كورونا بجامعة أوكسفورد

رويترز

قالت صحيفة تلجراف البريطانية، اليوم الخميس، إن مختبرا لأبحاث فيروس كورونا "كوفيد-19" بجامعة أوكسفورد تعرض لاختراق من جانب عصابة متخصصة في الهجمات الإلكترونية، وسط مخاوف من أنها كانت تحاول سرقة أسرار وبيعها لمن يقدم أعلى سعر.



وفى وقت سابق، كان أكد مطورو لقاح أوكسفورد أن اللقاحات المعتمدة جرى تطويرها لمواجهة السلالات القديمة، موضحين أن اللقاحات الموجودة تقل فعاليتها تدريجيا أمام السلالات الجديدة.



وأضاف مطورو لقاح أوكسفورد، أن اللقاحات تخفف من أعراض سلالات كورونا الجديدة وحالات الوفاة، موضحين، أن طفرات فيروس كورونا تظهر كل أسبوعين.



وتابع مطورو لقاح أوكسفورد، أن أكبر تحور لكورونا ظهر في سلالتي بريطانيا وجنوب أفريقيا، لافتين إلى أن بدء تجارب سريرية لدمج لقاحنا مع لقاح سبوتنيك الروسي.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار أعدته بريطانيا يطالب كل أطراف الصراعات المسلحة "بالدخول على الفور في هدنة إنسانية راسخة وشاملة ومستمرة" للسماح بتوزيع اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، ويمثل إقرار المسودة اختبارا رئيسيا للتعاون بين الصين والإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن في الأمم المتحدة.