نجمة البوب ليدى جاجا تعرض نصف مليون دولار مكافأة للعثور على كلبين مسروقين

رويترز

قال مصدر مطلع اليوم الخميس إن نجمة البوب ليدى جاجا عرضت 500 ألف دولار مكافأة لمن يعثر على كلبيها كوجي وجوستاف، وهما من فصيل البولدوج الفرنسي وسرقا في هوليوود، بعد إطلاق النار على الشخص الذى يرعى الكلبين، وكانت جاجا، التي تضمنت عروضها الأخيرة غناء النشيد الوطني فى حفل تنصيب الرئيس جو بايدن الشهر الماضي، في روما لتصوير فيلم. وذكرت صحيفة ديلي ميل أن كلابها الثلاثة من فصيل البولدوج الفرنسي بقيت في هوليوود.