اليوم السابع
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نجمة البوب ليدى جاجا تعرض نصف مليون دولار مكافأة للعثور على كلبين مسروقين

الخميس، 25 فبراير 2021 08:45 م
نجمة البوب ليدى جاجا تعرض نصف مليون دولار مكافأة للعثور على كلبين مسروقين نجمة البوب الأمريكية ليدى جاجا
رويترز

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 قال مصدر مطلع اليوم الخميس إن نجمة البوب ليدى جاجا عرضت 500 ألف دولار مكافأة لمن يعثر على كلبيها كوجي وجوستاف، وهما من فصيل البولدوج الفرنسي وسرقا في هوليوود، بعد إطلاق النار على الشخص الذى يرعى الكلبين، وكانت جاجا، التي تضمنت عروضها الأخيرة غناء النشيد الوطني فى حفل تنصيب الرئيس جو بايدن الشهر الماضي، في روما لتصوير فيلم. وذكرت صحيفة ديلي ميل أن كلابها الثلاثة من فصيل البولدوج الفرنسي بقيت في هوليوود.

وذكرت الصحيفة أن الشخص المكلف برعاية الكلاب كان يمشي بها مساء أمس الأربعاء عندما أصيب بالرصاص، أما الكلبة الثالثة واسمها ميس آسيا فقد هربت وتم العثور عليها فيما بعد.

 


ليدى جاجا

أمريكا

كلاب

الولايات المتحدة

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