نتنياهو: أبلغت بايدن أننى سأمنع إيران من حيازة سلاح نووي باتفاق أو بدونه

كتب أحمد عرفة

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيمنع إيران من حيازة سلاح نووى باتفاق أو بدونه.

وفى وقت سابق، صعدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد النشاط النووي الإيراني، في الوقت الذى أعلن الجيش الإسرائيلي عن استعداده لوضع قد يضطر فيه لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، واتهمت إسرائيل إيران بتدمير عمليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحة أن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم، متخطية الخطوط الحمراء، في خطوات تصعيدية أكدت أنها لن تمر دون رد.

وبحسب قناة العربية قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، إن ايران تواصل تخزين اليورانيوم المخصب وتخادع وتخفى إصرارها على التوصل إلى سلاح نووى، كما تقوم بتدمير ما تبقى من عملية تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.