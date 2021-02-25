نائب وزير الخارجية لشئون أفريقيا يطلع سفراء بالقاهرة على مستجدات ملف سد النهضة

كتب ـ أحمد جمعة

استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الخميس، سفراء الدول العربية والأوروبية في القاهرة لاطلاعهم على المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي ولإحاطتهم برؤية مصر حول مستقبل المفاوضات التي تهدف للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وقد أعرب نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية عن ترحيب مصر باضطلاع جمهورية الكونغو الديمقراطية بمهمة قيادة مسار المفاوضات الجارية حول سد النهضة برعاية أفريقية، وذلك على ضوء تولي الرئيس الكونغولي"فيليكس تشيسيكيدي" رئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث تثق مصر في حكمة فخامته وقدرته على تحقيق اختراق في هذه المفاوضات في ظل الرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي.

كما أكد نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أهمية التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة من خلال عملية تفاوضية فعّالة، حيث أوضح نائب الوزير أن مصر تؤيد المقترح الذي طرحته جمهورية السودان الشقيقة الداعي لتطوير آلية التفاوض الإفريقية من خلال تشكيل رباعية دولية تشمل الرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي بجانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك للتدخل في المفاوضات كوسطاء، الأمر الذي من شأنه أن يعطي مسار المفاوضات زخماً سياسياً ويؤكد اهتمام المجتمع الدولي بهذا الملف وإدراكه لخطورته على مصالح دول المنطقة.