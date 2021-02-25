نائب محافظ الجيزة يعقد اجتماعا تنسيقيا لبحث تطوير 42 قرية ضمن "حياة كريمة"

كتب سيد الخلفاوى

بدأت أجهزة الدولة فى تطوير 42 قرية تابعه لمركزي الصف وأطفيح بالجيزة، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياه كريمة " لتطوير 1500 قرية علي مستوي الجمهورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري وتحقيق تنمية مستدامة.

وفى السياق عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة آلية تنفيذ المبادرة الرئاسية، حياه كريمة ، لتطوير 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح، بحضور، هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشؤن تنمية المجتمع وممثلي الشعبة الهندسية بالمنطقه المركزية العسكرية ومديرية الأمن ومسؤلي الوحدة المركزية "حياه كريمة" بوزارة التنمية المحلية ورئيسي مركزي الصف وأطفيح ومسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والكهرباء والمصرية للأتصالات والغاز ومديري مديريات الري والصحة والتربية والتعليم والطب البيطري والزراعه والأسكان والطرق والشباب والرياضة والأبنية التعليمية .

وناقش نائب المحافظ في الاجتماع أخر المستجدات الخاصه بالمبادرة للوقوف علي استعداد الجهات المعنية للبدء فى تنفيذ المبادرة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بضرورة التنسيق لسرعة الانتهاء من حصر أعداد المنازل التى سيتم إعادة إنشائها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وترتيب أماكن بديلة لإقامة الأسر المستفيدة من هذه المشروعات مؤقتًا، بالتنسيق مع أعضاء البرلمان، والعمد ومسئولى هذه القرى، لمساعدة الجهات التنفيذية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على سرعة تنفيذ هذه المنازل.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى على سرعة تمكين الجهات القائمة على تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن، من الأراضى التى سيتم تنفيذ وحدات سكنية عليها، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، والمساعدة فى إصدار تراخيص البناء.