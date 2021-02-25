اليوم السابع
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مفتى الجمهورية يهنئ الكويت بمناسبة الاحتفال بـ"العيد الوطني"

الخميس، 25 فبراير 2021 03:24 م
مفتى الجمهورية يهنئ الكويت بمناسبة الاحتفال بـ"العيد الوطني" الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

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هنأ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- دولةَ الكويت الشقيقة قيادةً وحكومة وشعبًا؛ بمناسبة الاحتفال بعيدها الوطني الذي يوافق 25 فبراير من كل عام.
 
وقال مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم الخميس: إن العلاقات الأخوية التي تربط بين دولتي وشعبي مصر والكويت الشقيقة، ضاربة في أعماق التاريخ، ويشهد بها القاصي والداني.
 
وأعرب المفتي عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت الشقيقة في الحفاظ على وحدة الأمة، ودعم التضامن العربي.
 
وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يجنب مصر والكويت الشقيقة وكافة الدول العربية والإسلامية شرور الإرهاب ومخاطره، وأن تنعم جميعًا بالأمن والاستقرار.
 

مفتى الجمهورية

دار الافتاء

شوقى علام

اليوم الوطنى للكويت

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