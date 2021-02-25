مصر للطيران تسير غدا الجمعة 56 رحلة جوية لنقل 4948 راكبا

كتب أحمد مصطفى

تسير مصر للطيران غداً الجمعة 26 فبراير ، 56 رحلة جوية، بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من بغداد، لاجوس، كازابلانكا، ابوچا، الدوحة، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، ميلانو، اسطنبول، دبي، امستردام، روما، موسكو، نيويورك، چوبا، أثينا، بودابست، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، نيروبي، اديس ابابا، اربيل.

كما تسير الشركة، 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و رحلتى شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4948 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشىفيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.