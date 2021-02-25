مسحات كورونا لطلاب المدن الجامعية بجامعة عين شمس قبل التسكين.. صور

كتب محمود راغب

بدأت المدن الجامعية بجامعة عين شمس ، متمثلة فى قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس تحت إشراف الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، وبرئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى إجراء مسحات كاملة للطلبة والطالبات المقيمين في قطاع المدن الجامعية ( طلبة - طالبات ) والبالغ عددهم 3285 طالب وطالبة وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة للمدن الجامعية والإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة عين شمس .

ورصد "اليوم السابع" لحظة عودة طلاب المدن الجامعية بجامعة عين شمس، وإجراء مسحات لفيروس كورونا قبل تسكينهم.

وبدأت خطة المسحات، بإجراء مسحة كاملة لكافة الطلاب الوافدين المقيمين بالمدن الجامعية فقد تم عمل مسحات لعدد (41 ) طالبة وافدة مقيمات بالمدينة الرئيسية للطالبات بمصر الجديدة ، كما تم إجراء مسحات لعدد ( 4 ) طلاب من طلاب المنح مقيمين بالمدينة الجامعية طلبة و ( 107 ) طالب من الطلاب الوافدين مقيمين بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية وذلك نظرا لاستمرار إقامة الطلاب الوافدين بالمدن الجامعية منذ بداية العام الدراسى وعدم مغادرتهم لها حتى الآن.

كما تم عمل مسحات للطلاب ذووى الاحتياجات الخاصة والمكفوفين، وخلال الايام القادمة سيتم عمل مسحات لجميع طلاب المدن الجامعية وفقا لجداول تسكينهم قبل امتحاناتهم بفترة قصيرة، للتأكد من خلوهم من فيروس (كوفيد-19) وذلك حرصا من الإدارة على سلامتهم وسلامة جميع العاملين بالمكان.

وأكدت جامعة عين شمس، أن هذه الإجراءات تأتى إحساسا بمبدأ المسئولية من قبل إدارة جامعة عين شمس تجاه أبنائها من طلاب وطالبات المدن لتوفير إقامة مناسبة لهم قبل بداية الامتحانات، وتوفير كافة سبل الإعاشة وكافة سبل تأمينهم صحيا وطبيا ودراسيا، وذلك استمرارا لما تنتهجه الإدارة الحالية تجاه سلامة أبنائها الطلبة والطالبات والعاملين بها.