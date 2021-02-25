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مدير الإدارة المركزية لـ حياة كريمة: تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بمارس

الخميس، 25 فبراير 2021 06:45 م
مدير الإدارة المركزية لـ حياة كريمة: تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بمارس حياة كريمة
إبراهيم سعيد

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قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إنهم انتهوا من وضع خطة المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بالتنسيق مع عدد من الجهات.

وأشار "جاد الكريم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن هناك نوعين من المشروعات أحداهما ينتهي في وقت قصير قد يستغرق 6 شهور، مثل المشروعات المتوقفة، وسيتم العمل على إنجازها، وهناك مشروعات أخرى كبيرة الحجم.

وأوضح مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، أن مشروعات المرحلة الثانية ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر مارس.

ومن جانب آخر، أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، 175 في 4209 قرية في جميع محافظات مصر فيما عدا 4 محافظات لهم طبيعة معمارية خاصة سيتم وضع خطط خاصة بتطويرهم، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 30% من إجمالي ما سيتم تطويره، وسيتم البدء بالقرى التي تندرج تحت بند أولوية التنمية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "تم الاختيار بناء على نقص الخدمات ونسب الأمية والقرى المصدرة لأصحاب الفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، وتلك القرارات تمت بعد مراجعة عدة مؤشرات بشكل منهجي وبناء على معلومات معتمدة بالتنسيق مع كل الهيئات والوزارات المصرية، وتم التحرك على الفور في المناطق التي تحتاج إلى تدخل عاجل".


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حياة كريمة

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اليوم السابع بلس

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