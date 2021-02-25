محافظ كفر الشيخ يوجه بنقل مسن بلا مأوى لدار رعاية بالورق

كفر الشيخ - محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إدارة شئون المجتمع بالديوان، وفريق إغاثة المحافظة، ووحدة التدخل السريع بمديرية التضامن بكفر الشيخ، بنقل "ص.م" مسن 75 سنة، بلا مأوى، كان يقيم بجوار دورة مياه مسجد المزلقان الأوسط، إلى دار الرعاية بالورق.

يأتي ذلك ضمن مبادرة كفر الشيخ بلا مشردين والتي أطلقها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والتي تمكنت خلال 3 أشهر من نقل عدد من المشردين والأطفال لدور رعاية بكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالجهات المعنية لمساعدة من لهم مأوى، لتوفير حياة كريمة لهم ، كما أثنى بالمجتمع المدني وأهالي المحافظة ،لحسن معاملتهم لمن لا مأوى لهم.



موقع الاقامة الموفره بدار الرعاية



مكان اقامة المسن