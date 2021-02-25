اليوم السابع
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الخميس، 25 فبراير 2021 10:08 م
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محافظ جنوب سيناء يستقبل وزير الزراعة لتفقد المشروعات الزراعية

الخميس، 25 فبراير 2021 09:31 م
محافظ جنوب سيناء يستقبل وزير الزراعة لتفقد المشروعات الزراعية جانب من الزيارة
جنوب سيناء ياسر عامر

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استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمطار شرم الشيخ الدولي في مستهل زيارته للمحافظة لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم بعرض مطالب المحافظة من وزارة الزراعة بحضور محافظ جنوب سيناء ومديري الزراعة والطب البيطري والثروة السمكية بالمحافظة.
 
وتفقد وزير الزراعة ومرافقيه المشروعات الزراعية بطور سيناء غدا الجمعة، وكما يتفقد المشروعات الزراعية بنويبع يوم السبت.
 
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جولة-لوزير-الزراعة-مع-محافظ-جنوب-سيناء
جولة لوزير الزراعة مع محافظ جنوب سيناء

حوار-بين-محافظ-جنوب-سيناء-ووزير-الزراعة
حوار بين محافظ جنوب سيناء ووزيرالزراعة

لقاء-محافظ-جنوب-سيناء-مع-وزير-الزراعة
جانب من اللقاء 

جدير بالذكر أن وزير الزراعة يرافقه في هذه الزيارة المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عبد الحليم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدكتور صلاح بدوي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، الدكتور محمد فهيم، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي للوزير.


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