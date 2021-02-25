محافظ جنوب سيناء يتابع نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2020 / 2021

جنوب سيناء ياسر عامر

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اجتماع المجموعة الاقتصادية الدورى الاسبوعي، بحضور اللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، والمحاسب فوزى همام منسق المحافظ لمجالس المدن ومديريات الخدمات، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة ومديرى المديريات المعنية بالتنفيذ والإدارات المالية.

فى إطار المتابعة الدورية الأسبوعية لمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية على أرض جنوب سيناء، وتذليل اية عقبات قد تعيق معدلات التنفيذ.

ناقش المحافظ نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 / 2021 بقطاعاتها المختلفة الكهرباء والطرق والتجميل وشراء المعدات والآلات وبعض المشروعات الخدمية الأخرى واستمع المحافظ لشرح واف لنسب ومعدلات التنفيذ من مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة.

ناقش المحافظ موقف خلال الاجتماع عدة مشروعات أهمها مواجهة السيول والأمطار والأعمال التى قامت بها الموارد المائية من تطهير المخرات، والبحيرات الصناعية والسدود والجسور.

وناقش مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى منها محطة تحلية رأس سدر، ومحطة تحلية أبوزنيمة، محطة تحلية دهب، محطة تحلية نويبع، توصيل المرافق الخارجية لافرع جامعة الملك سلمان، محطة مياه نبق بشرم الشيخ، المرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق / أبورديس مع رفع طاقة المحطة الى 35 / 70 ألف م3 / يوم ورافع مياه رأس ملعب، واستكمال تنفيذ عدد 2 خزان تكديس مياه سعة 20 الف م3/ يوم وخط 17 كم بشرم الشيخ، وخزان خط الطرد والسحب والرافع لمحطة الصرف الصحى الرئيسية بالطور، وتجهيز نقاط صرف الأمطار بشرم الشيخ، شبكة مياه الرى للزراعات بشرم الشيخ التى توفر 2000 م3 / يوم.

وناقش أيضا مشروعات مدينة طور سيناء منها موقف تجهيز وتدبير احتياجات قاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، استكمال المرحلة الثانية من (306)، تطوير مسجد السلام والمنطقة المحيطة، تطوير حديقة الزهراء، إعادة تطوير الأكشاك الحالية طبقاً للنشاط بعدد 25 كشك بصفة مبدئية، تطوير حديقة 25 يناير.

كما ناقش فودة مشروعات جهاز التعمير منها تنفيذ سور الكورنيش / حمام موسى وشبكة رى الجزيرة الوسطى بطور سيناء، موقف تنفيذ طريق حمام موسي، موقف اعمال معالجة مخاطر الهضبة بشرم الشيخ، استكمال مزرعة 30/ 6 السمكية المرحلة الثانية، موقف محطة الصرف وخط الطرد الجبيل بطور سيناء، المنحل ومعصرة الزيتون بطور سيناء وابورديس، مزرعتى الحمة برأس سدر والرملة ابوزنيمة، توصيل الكهرباء من نويبع إلى وادى سعال بكاترين انارة 9 تجمعات بدوية، رصف طريق وادى ميعر بطور سيناء بطول 27 كم، موقف تنفيذ الـ30 بيت بدوى بحى المروة بسانت كاترين، موقف المرحلة الرابعة للطرق بمدينة دهب، توصيل التيار الكهربائى لتجمع نسرين ومسلة برأس سدر، وتجمع ابو حجاب، طريق الجزارين بالوادى بطور سيناء.

كما ناقش المحافظ استعدادات المحافظة للعيد القومى والمشروعات التى سيتم افتتاحها حيث ستستمر الافتتاحات من يوم 15 الى يوم 22 مارس 2021.