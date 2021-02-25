محافظ القليوبية: العمل 24 ساعة وأيام العطلات للانتهاء من تطوير شارع فريد ندا

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال رصف شارع فريد ندا ببنها، حيث شدد على ضرورة العمل بنظام 24 ساعة على مدار اليوم، والعمل أيضا في أيام العطلات الأسبوعية لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، حيث تابع المحافظ أعمال رصف الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية ببلاط الإنترلوك، واستكمال أعمال الزراعة والتجميل.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد مخطط لتطوير شارع فريد ندا الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى تصل إلى 22 مليون جنيه، حيث شمل التطوير عمل مخطط مروري بإضافة حارة خدمات أمام استاد بنها الرياضي وإلغاء الإشارة المرورية الموجودة عند شارع كلية التجارة، وعمل ملف آمن عند الشهر العقاري بالإضافة إلى عمل لوحات إرشادية مرورية بشكل جمالى.

وشمل المخطط التجميلى تهذيب الجزيرة الوسطى بإضافة مقاعد ثابتة مصنوعة من الرخام وأشجار مزهرة وأحواض زهور مع تخصيص أماكن عبور مشاة، وأماكن لسير ذوى الهمم مع إضافة أعمال جمالية تعبر عن هوية المدينة في ميدان الإستاد، علاوة على أعمال التنسيق الحضارى التي تتم وتعمل على الإرتقاء بالناحية الجمالية للشارع.

جانب من الجولة



خلال رصف شارع فريد ندا ببنها



رصف شارع فريد ندا ببنها