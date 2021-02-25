محافظ الغربية يعقد اجتماعا مع أعضاء الشيوخ لمتابعة محاور خطة تطوير المحافظة

الغربية عادل ضرة

عرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على أعضاء مجلس الشيوخ ما أنجزته محافظة الغربية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، حيث شمل العرض إنجازات المحافظة في 9 محاور منها قطاعات "التعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والثقافة، وتنمية وبناء الإنسان".

كما عرض المحافظ الخطة الاستثمارية 20/21 والتي بلغت نسبة إنجازها 46.4٪/ و79 ٪ للخطة الإضافية/ وكذلك أعمال رصف وتطوير 550 شارع وطريق ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة.