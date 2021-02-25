محافظ الغربية يعقد اجتماعا مع أعضاء الشيوخ لمتابعة محاور خطة تطوير المحافظة

عرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على أعضاء مجلس الشيوخ ما أنجزته محافظة الغربية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، حيث شمل العرض إنجازات المحافظة في 9 محاور منها قطاعات "التعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والثقافة، وتنمية وبناء الإنسان".
كما عرض المحافظ الخطة الاستثمارية 20/21 والتي بلغت نسبة إنجازها 46.4٪/ و79 ٪ للخطة الإضافية/ وكذلك أعمال رصف وتطوير 550 شارع وطريق ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة.
كما أشار رحمي، إلى قيام المحافظة بتنفيذ مشروعات إنتاجية كبرى، وهي المجزر النصف آلي بقرية شبشبير الحصة، ومحطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم، وتم إنجازهما بنسبة 70٪ بإجمالي 104 ملايين جنيه، وجاري افتتاحهما في يونيو المقبل، وكذلك مشروع مدينة طنطا الجديدة، والذي يُعد الامتداد التوسعي للمحافظة، وسيمثل نقلة حضارية بالمحافظة بجانب مشروع مدينة المحلة الجديدة.
وألقى المحافظ الضوء على المشروعات المرشحة للافتتاح الرئاسي (المجمع الصناعي بالمحلة، المنطقة اللوجيستية، محطة الصرف الصحي بالدواخلية، محطة مياه طنطا،تطوير العشوائيات ومستشفى صدر طنطا) بإجمالي استثمارات 7 مليارات جنيه.
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