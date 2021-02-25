محافظ الدقهلية يدشن مبادرة الجمع المنزلى للقمامة بمدينة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس مبادرة جديدة للجمع المنزلى للقمامة من العمارات والوحدات السكنية، وذلك بمشاركة وحضور نواب البرلمان، والنائبة الدكتورة نسرين عمر، والنائبة الدكتورة ولاء التمامى، والنائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح، أعضاء البرلمان بالدقهلية عن القائمة الوطنية.

كما شارك في الحضور الدكتورة أمينة شلبي مقررة المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية، والدكتور أمل الطرشوبي عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هدي بلاط مدير عام التنمية البشرية.

وأوضح المحافظ أن إطلاق تلك المبادرة جاء بالتشاور مع نواب البرلمان وبمشاركة المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأضاف المحافظ أنه تقرر بدء المرحلة الأولى لتنفيذ المبادرة فى مدينة المنصورة، وفى هذا الصدد، مُهديا 50 صندوقا لجمع القمامة، و50 كيلو من الأكياس المخصصة للجمع المنزلى لبدء العمل فورا فى تنفيذ المبادرة بمدينة المنصورة.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لنواب البرلمان لدعمهم المتواصل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم، كما وجه الشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة، مشيرا لضرورة العمل بكل الجهد من خلال التنسيق مع الوحدات المحلية لإحياء مدينة المنصورة للتنفيذ الجيد، مشيرا إلى أنه يتطلع لتعميم فكرة الجمع المنزلى للقمامة بجميع مدن ومراكز المحافظة، مؤكدا أن نجاح تنفيذها سيقضى تماما على تراكمات القمامة بالشوارع والميادين بأنحاء المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة وتحسين مستوى النظافة تنفيذ المقترحات التى تستهدف نظافة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.