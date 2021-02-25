محافظ البحيرة يكرم أصحاب الهمم الحاصلين على بطولات على مستوى الجمهورية.. صور

البحيرة – ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوى الهمم مشيرا إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية غير المسبوق بهم فى شتى المجالات بهدف تنمية مهارتهم وتأهيلهم ودمجهم فى المجتمع.

وأشار المحافظ إلى دعم ورعاية الدولة لتلك الفئات وتضافر جهودها لإسعادهم والعمل على تلبية مطالبهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أكد أن سعادتهم من أولوياتنا، وأن مستقبلهم وأحلامهم مسئوليتنا، ولنذكرهم أنهم أمل هذا الوطن ومستقبله.

وأضاف المحافظ أنه حريص على تلبية كافة احتياجاتهم وخاصة من خلال المشروعات الجارى تنفيذها ومراعاة توافر كافة الاحتياجات اللازمة لهم عند تنفيذ تلك المشروعات.

وكرم المحافظ 77 من الأبطال الحاصلين والفائزين بميداليات متنوعة ببطولة الجمهورية فى ألعاب القوى وتنس الطاولة ورفع الأثقال والكيوكوشنكاى والبطل مصطفى رميح ثالث العالم فى رفع الأثقال، حيث تم إهداؤهم شهادات تقدير وحوافز مادية تشجيعا وتحفيزا لهم.

كما قام المحافظ بتكريم 19 شابا من برلمان الشباب الفائزين على مستوى الجمهورية فى الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الشباب، موجها بمشاركتهم فى المجلس التنفيذى للمراكز والمدن.

وفى كلمته وجه محافظ البحيرة تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لرعايته ودعمه لقضايا الإعاقة وحرصه على دمجهم وتعزيز كرامتهم وتمتعهم بجميع حقوقهم فى كافة المجالات الخدمية والتنموية، مؤكدا أن الإبداع لا يعوقه سوى اليأس وتحقيق أروع الأمثلة فى البذل والعطاء واقتحام مجالات العمل والعلم والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة والتفوق علميا ورياضيا وإثبات أنهم قادرون على فعل ما لم يستطيعه نظرائهم.

كما أكد على أن هذا الاحتفال هو تكريم لكل فرد ووسام على صدره ويبعث برسائل مفعمه بالثقه والتفاؤل والأمل لاستكمال مسيرة البذل والعطاء والتفوق فى كافه المجالات

وأشار إبراهيم خضر إلى أن البحيرة تشهد طفرة كبيرة شبابية ورياضية من خلال دعم كبير وغير مسبوق من المحافظة حيث شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ مشروعات باكثر من 85 مليون جنيه كما انه جارى حاليا تنفيذ 30 مشروعا جديدا.

وأكدت نجوى خلف على الاهتمام والدعم الكبير من رئيس الجمهورية لذوى الهمم وجهود المحافظة لرعاية ذوى الإعاقة مشيدة بمدرسة النور للمكفوفين بدمنهور والتى تم انشاؤها فى وقت قياسى بمواصفات فنية على أعلى مستوى لخدمة طلابها.