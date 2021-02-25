محافظ أسيوط: استمرار مبادرة "اتحضر للأخضر" وحملة نظافة وتشجير بحى شرق.. صور

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "إتحضر للأخضر" وتنفيذ العديد من الحملات تحمل شعار "مدن وقرى أسيوط نظيفة وجميلة"، حيث تم تنظيم حملات للنظافة والتشجير بحى شرق مدينة أسيوط، وذلك بمشاركة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والمكتب الاستشارى والوحدات المحلية وجهاز شئون البيئة ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية على أن تستمر تلك الفعاليات لتشمل القرى والمراكز، فضلًا عن تكثيف برامج التوعية بالمحافظة على النظافة وتجميل البيئة المحيطة.

وأوضح المهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، أنه تم تنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير بشارع النيل بمنطقة الوليدية بحى شرق أسيوط تم خلالها تنفيذ أعمال الكنس بواسطة عمال النظافة بالحى ورفع الأتربة الموجودة بجوار وفوق الأرصفة والجمع المباشر للمخلفات الصلبة من أبواب الوحدات السكنية والتجارية ورفع كمية مخلفات من على شاطئ نهر النيل تقدر 5 طن بواسطة عمال الجمعية الأهلية التى تعمل بالمنطقة ونقلها إلى مصنع التدوير بواسطة السيارات الحديثة الواردة من البرنامج الوطنى بوزارة البيئة فضلًا عن عمل لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة وتوعيتهم بأهمية النظافة من الناحية الدينية والبيئية وأهمية الحفاظ على نظافة مياه نهر النيل من الناحية الصحية وزراعة عدد من الأشجار بالمنطقة، وذلك بحضور ومشاركة الدكتور نور الدين فرج مدير المكتب الاستشارى للبرنامج الوطنى بوزارة البيئة وإيمان حسين محمد صالح رئيس قسم التوعية والتواصل المجتمعى بالمحافظة وطاهر أحمد إسماعيل مدير جهاز النظافة والتجميل بمدينة أسيوط ومسئولى الجمعيات الأهلية المشاركة على أن يتم تنفيذ سلسلة من تلك الحملات بباقى مناطق المدينة والمراكز.



حملة نظافة وتشجير بشرق



حملة نظافة