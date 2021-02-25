اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يتفقد مصنع سكر إدفو لمتابعة سير العمل.. صور

الخميس، 25 فبراير 2021 12:16 م
محافظ أسوان يتفقد مصنع سكر إدفو لمتابعة سير العمل.. صور مصنع السكر بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، يرافقه عدداً من المسئولين، اليوم الخميس، مصنع سكر إدفو، لمتابعة سير العمل.

ويعد مصنع سكر إدفو التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، هو واحدة من أكبر منتجي السكر في جمهورية مصر العربية.

ويستقبل المصنع كميات من محصول القصب الذى تم زراعته بطريقة "الشتل"، وهى تعد تقنية جديدة من التطبيقات الزراعية التكنولوجية الحديثة والتى تلعب دورًا مهمًا ومؤثرًا فى زيادة إنتاجية محصول القصب، وتتيح للمزارع اختصار الوقت، وتعمل على توفير مياه الرى.

داخل المصنع
داخل المصنع

 

مراحل انتاج السكر من القصب
مراحل انتاج السكر من القصب

 

مصنع السكر
مصنع السكر

 

مصنع انتاج السكر
مصنع انتاج السكر

 


مصنع السكر

ادفو

محافظ اسوان

قصب السكر

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة