محافظ أسوان يتفقد مصنع سكر إدفو لمتابعة سير العمل.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، يرافقه عدداً من المسئولين، اليوم الخميس، مصنع سكر إدفو، لمتابعة سير العمل.

ويعد مصنع سكر إدفو التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، هو واحدة من أكبر منتجي السكر في جمهورية مصر العربية.

ويستقبل المصنع كميات من محصول القصب الذى تم زراعته بطريقة "الشتل"، وهى تعد تقنية جديدة من التطبيقات الزراعية التكنولوجية الحديثة والتى تلعب دورًا مهمًا ومؤثرًا فى زيادة إنتاجية محصول القصب، وتتيح للمزارع اختصار الوقت، وتعمل على توفير مياه الرى.



داخل المصنع



مراحل انتاج السكر من القصب



مصنع السكر