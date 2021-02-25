متابعة تنفيذ نتائج قمة العُلا تتصدر مباحثات وزيرا خارجية عمان والسعودية

(أ. ش. أ)

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

وأعرب الجانبان- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - عن اعتزازهما العميق بالعلاقات التاريخية الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص قيادتيهما الحكيمتين على تعميق وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة، وتعزز من المصالح المشتركة وتفتح آفاقًا جديدة ومتنوعة داعمة لفرص التجارة والاستثمار والسياحة إلى جانب تطوير التعاون العلمي.

وأكد الجانبان على أهمية العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومتابعة نتائج قمة العُلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير 2021، فضلاً عن العمل على مؤازرة ودعم كافة الجهود الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع.