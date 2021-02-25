اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 01:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

ما هو احتقان الجلد.. كل ما يجب معرفته عن أسبابه وطرق العلاج

الخميس، 25 فبراير 2021 12:00 ص
ما هو احتقان الجلد.. كل ما يجب معرفته عن أسبابه وطرق العلاج علاج احتقان الجلد
كتبت مروة هريدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك العديد من العوامل البيئية مثل الرطوبة والعرق والرياح التى قد تؤثر على مسام بشرتك بسهولة ما قد يترتب عليه انسداد المسام وظهور الرؤوس السوداء وحتى حب الشباب وغيرها، وقد يؤدى استمرار انسداد المسام إلى الإصابة بما يسمى احتقان الجلد الذى قد يحدث نتيجة حدوث انتفاخات تحت الجلد أيضًا، ويمكن السيطرة عليه بتنظيف الجلد من الزيوت وغيرها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- فيما يلى.. طرق علاج البشرة المحتقنة

1- التقشير

يمكن أن يساعد التقشير بشكل فعال فى التخلص من مسام الجلد والخلايا الميتة التي تتجمع وينتج عنها الجلد المحتقن، ولكن ينصح بعدم الإفراط في تقشير بشرتك، ما قد يؤدى إلى إصابتها بالجفاف ومن الممكن استخدام السكر مع العسل كمقشر طبيعى ومفيد لعلاج احتقان البشرة.

2- التطهير

من المهم تنظيف البشرة على الأقل مرتين في اليوم خاصة في حال القيام بأى تمارين رياضية أو التعرق المفرط، حيث يعتبر تطهير البشرة أحد أفضل الطرق للوقاية من احتقان الجلد.

3- الترطيب

يجب إضافة الأطعمة الغنية بالمياه مثل البطيخ والعنب والفراولة إلى نظامك الغذائى لضمان الحصول على بشرة رطبة وصحية، والحرص الدائم على شرب أكبر قدر من الماء ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا.

 

احتقان الجلد
 

- كيف تتفادى الإصابة بالبشرة المحتقنة:

1- اتباع نظام غذائى متوازن

يلعب النظام الغذائى المتوازن دورًا رئيسيًا فى الحفاظ على بشرتك والوقاية من العديد من الأمراض الجلدية بما فى ذلك الجلد المحتقن، لذلك يجب عليك تضمين الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات مع تجنب تناول الكثير من الأطعمة المقلية والمحلاة بالسكر.

2- ممارسة الرياضة بانتظام

يجتمع نظام غذائى متوازن وصحى مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وكذلك النوم الجيد وكلها تساهم في الحفاظ على الصحة.


ما هو الجلد المحتقن

اسباب الإصابة باحتقان الجلد

عوامل الإصابة باحتقان الجلد

علاج احتقان الجلد

أهمية النظام الغذائى الصحى

اهمية النوم جيدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على الفوائد الصحية للصبار وعلاجه التهابات الجلد

الأحد، 27 ديسمبر 2020 08:00 ص

علماء يحسمون الجدل حول تسبب لدغة عنكبوت "الأرملة الكاذبة" فى التهابات جلدية

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 03:53 م

أقنعة الوجه المطاطية الحل الأمثل لمرضى التهاب الجلد التماسى أثناء جائحة كورونا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 03:00 ص

حب شباب ولا التهابات جلدية .. ماذا تفعل مساحيق التجميل فى البشرة؟

السبت، 03 أكتوبر 2020 09:00 م

بودرة التلك والفازلين للوقاية من التهاب الجلد بسبب ارتداء الكمامة والقفازات

السبت، 26 سبتمبر 2020 08:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة