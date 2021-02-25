كاميرا مراقبة ترصد لحظة سقوط نيزك فى سماء مدينة كندية.. فيديو

كتب محمد شعلان

سجلت كاميرا مراقبة فى أحد شوارع مدينة إدمونتون الكندية، لحظة سقوط نيزك من سماء المدينة، وأعادت شبكة روسيا اليوم، نشر فيديو للنيزك وهو يضئ السماء فوق المدينة، حيث تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر لحظة إضاءة النيزك للمدينة الكندية فى ثوان معدودة قبل أن يسقط فى أحد الأماكن غير المعلومة.

وعن قيمة النيازك، تجرى دار كريستيز للمزادات في مدينة نيويورك عملية بيع عبر الإنترنت من شأنها أن تعرض 75 نيزكًا مقابل أقل من 250 دولارًا وقد ترتفع إلى ما يصل إلى 180 ألف دولار حسب المزاد، وتحتوي إحدى العينات على غبار نجم يبلغ من العمر سبعة مليارات عام، والذي يوصف بأنه أقدم مادة يمكن للبشرية لمسها، وسيحتوى البعض الآخر على قطع من الغلاف الجوي للقمر والمريخ.



النيزك فى سماء المدينة



النيزك يضيء سماء كندا

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن أهم ما يميز المزاد هو حجر نيزكي جمالي للغاية يزن حوالي 16 رطلاً، والذى يمكن أن يشهد مبيعات قياسية تبلغ 180ألف دولار.

وعلى عكس 99% من جميع النيازك الأخرى، لم ينقلب هذا النيزك أو ينعكس أثناء هبوطه على الأرض ولكنه حافظ على اتجاه ثابت طوال هبوطه.

وقال جيمس هيسلوب، رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعي في دار كريستيز: "كل شخص لديه صورة في ذهنه عن الشكل الذي يجب أن يبدو عليه النيزك، وهو جسم خارج كوكب الأرض يتم تسخينه عند احتكاكه أثناء اختراق الغلاف الجوي للأرض".