قطيع أبقار يتسبب فى شلل مرورى بالزقازيق لأكثر من ساعة

الشرقية - إيمان مهنى

تسبب قطيع من الأبقار والأغنام والماعز، في أزمة مرورية بمدينة الزقازيق، لأكثر من ساعة وتكدس السيارات على الطرق.





وفوجئ أهالي مدينة الزقازيق بمرور قطيع من الأبقار والأغنام والماعز يتعدى 500 رأس سيرا على الأقدام بصحبة مجموعة يقودون دراجات بخارية، من أعلى كوبرى الصاغة وصولا إلى كوبرى الزراعة وعدد من الطرق الرئيسية، والذى تسبب في شلل مرورى بهذه المناطق الحيوية، واستياء للمواطنين.

من جانبه، أفادت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدث الرسمي لمحافظه الشرقية، لـ "اليوم السابع"، أنه تم رصد مرور القطيع وأبلغ الإدارة العامة للمرور، لتحديد صاحب القطيع، والاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعدم السماح بمرور قطيع بالطرق الرئيسية.