قرارات بغلق منشآت فندقية وسياحية لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

كتب محمد أسعد

أصدر قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية قرارات بالغلق الإداري لمنشأتين فندقيتين و 6 منشآت سياحية ( مطاعم وكافتيريات) وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 20 منشأة فندقية، وذلك لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبمواعيد الغلق المقررة للمنشآت السياحية.

ومن جانبه أشار عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أنه يتم باستمرار ايفاد لجان سرية للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة للتأكد بصفة مستمرة من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وبمواعيد الغلق المقررة لها.