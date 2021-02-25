اليوم السابع
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قرارات بغلق منشآت فندقية وسياحية لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

الخميس، 25 فبراير 2021 11:40 ص
قرارات بغلق منشآت فندقية وسياحية لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية صورة ارشيفية
كتب محمد أسعد

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أصدر قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية قرارات بالغلق الإداري لمنشأتين فندقيتين و 6 منشآت سياحية ( مطاعم وكافتيريات) وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 20 منشأة فندقية، وذلك لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبمواعيد الغلق المقررة للمنشآت السياحية.
 
ومن جانبه أشار عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أنه يتم  باستمرار ايفاد لجان سرية للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة للتأكد بصفة مستمرة من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وبمواعيد الغلق المقررة لها.
 
 

الفنادق

السياحة والآثار

المنشآت الفندقية

كورونا

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