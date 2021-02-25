هلنسكى (أ ش أ)

أعلنت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين اليوم الخميس، تطبيق حالة الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع بدءا من 8 مارس القادم، وذلك عقب ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الحكومة - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - إن الإغلاق لا يشمل فرض حظر التجوال على المواطنين، إلا أنه يلزم بغلق المطاعم واتباع سياسة التعلم عن بعد للطلاب البالغين 13 عاما وما فوق.

وكانت سانا مارين، رئيسة وزراء فنلندا، قالت "إن خطر تسارع تفشي الوباء حقيقي وجوهري، لذلك من الضروري تشديد التدابير وقائيا"، وتستعد الحكومة الفنلندية لتشديد التدابير الصحية الوقائية لكبح انتشار كورونا وسلالاته المتحورة، وذلك بتقييد التنقلات وتقليص بعض النشاطات التجارية.



وأقرت الحكومة عقوبات على مخالفي التدابير الصحية الوقائية، حسبما أعلنته وزارة العائلة والشؤون الاجتماعية، التي أكدت أن "إجراء الحجر الصحي 14 يوما لم يُحترَم من طرف مسافرين عائدين من رحلات خارجية، وجرى تنظيم تجمعات للشباب، مخالفين بذلك قواعد التباعد الاجتماعي".

وفي السياق، قررت هلسنكي تخصيص مبالغ مالية قد تصل إلى مليون يورو (إذا اقتضى الأمر) لاستقدام أطباء من الخارج، في ظل العجز الذي تعاني منه البلاد، خاصة منذ ظهور وباء كورونا.