وقالت الحكومة - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - إن الإغلاق لا يشمل فرض حظر التجوال على المواطنين، إلا أنه يلزم بغلق المطاعم واتباع سياسة التعلم عن بعد للطلاب البالغين 13 عاما وما فوق.