اليوم السابع
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غداً أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 11 درجة

الخميس، 25 فبراير 2021 01:35 م
غداً أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 11 درجة أمطار
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا  الجمعة، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.
 
وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة.

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