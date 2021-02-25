شبورة لمدة 6 أيام .. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل

كتب محمود راغب

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 25 فبراير 2021 وحتى الثلاثاء 2 مارس 2021، حيث تعود الشبورة من جديد لتؤثر على كافة الأنحاء بالبلاد، وفيما يلى أبرز الظواهر الجوية التى ستؤثر على البلاد خلال الأيام المقبلة.



- يوم الخميس 25 فبراير:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ).

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد.



- يوم الجمعة 26 فبراير:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد.



- يوم السبت 27 فبراير:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.



- يوم الأحد 28 فبراير:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.



- يوم الإثنين 01 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد



- الثلاثاء 02 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.