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شبورة لمدة 6 أيام .. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل

الخميس، 25 فبراير 2021 11:59 ص
شبورة لمدة 6 أيام .. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل شبورة
كتب محمود راغب

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 25 فبراير 2021 وحتى الثلاثاء 2 مارس 2021، حيث تعود الشبورة من جديد لتؤثر على كافة الأنحاء بالبلاد، وفيما يلى أبرز الظواهر الجوية التى ستؤثر على البلاد خلال الأيام المقبلة.

-  يوم الخميس 25 فبراير:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ).
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد.

 - يوم الجمعة 26 فبراير:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .
 
 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد. 

- يوم السبت 27 فبراير:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

-  يوم الأحد 28 فبراير:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- يوم الإثنين 01 مارس : 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد

- الثلاثاء 02 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد . 
 
وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.

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