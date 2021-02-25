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"على جمعة" و"شوقى علام" يناقشان رسالة ماجستير بجامعة الزقازيق

الخميس، 25 فبراير 2021 02:04 م
"على جمعة" و"شوقى علام" يناقشان رسالة ماجستير بجامعة الزقازيق لجنة مناقشة رسالة الماجستير
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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وصل منذ قليل، الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية والدكتور على جمعة المفتى السابق جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة ماجستير بعنوان "ظاهرة التكفير فى الفتاوى الدينية المعاصرة بين اليهودية والإسلام" دراسة مقارنة بجامعة الزقازيق، والتى قدمها الباحث أحمد عبد الحليم محمد إسماعيل خطاب، بحضور الدكتور أحمد نادى عميد كلية الدراسات الآسيوية العليا، والدكتور فتحي عفيفي رئيس قسم التاريخ.

 

وتتكون لجنة التحكيم من الدكتور على جمعة مشرفا والدكتورة هدى درويش مشرفا والدكتور شوقى علام مناقشا والدكتور محمد محمود أبو هاشم مناقشا.

 

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لجنة التحكيم 

 

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الحضور 

 


رساله دكتوراه

جامعه الزقازيق

على جمعه

شوقي علام

مفتي الديار المصريه

رساله ماجستير

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