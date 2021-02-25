وأضاف امغيب - في تصريح لموقع (ليبيا 24) الإخباري اليوم /الخميس/ - أن هناك تحديات كبيرة تُواجه رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، لتشكيل حكومته أبرزها المُحاصصة والترضية.



وأوضح أن منح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الجديدة هو الأكثر قانونية وشرعية، مبينا أنه في حال عدم اجتماع مجلس النواب فإن منح الثقة يرجع للجنة الـ 75 لملتقي الحوار السياسي كما أعلنت البعثة الأممية في وقت سابق.