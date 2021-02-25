ضبط 13 طن جبنة ومواد تصنيع مجهولة المصدر داخل مصنع بكفر الزيات

الغربية _ عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 13 طن جبنة ومواد التصنيع مجهولة المصدر، داخل مصنع جبنة بدون ترخيص بمركز كفر الزيات.

وكان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على مصانع المواد الغذائية لإحكام الرقابة التموينية عليها، وتم تشكيل حملة من إدارة تموين كفر الزيات، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لصناعة الجبنة الموزداريلا بدون ترخيص وبدون سجل صناعي يقوم بإعادة إنتاج الجبنة غير الصالحة للاستخدام والمرتجعة من الأسواق، مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين كما يستخدم في ذلك خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات.

تم التحفظ على الكميات محل المخالفة وقدرها 8 أطنان جبنة مصنعة وتحت التصنيع و2 طن ونص شورتنج مستلزم إنتاج، ووزن 3 أطنات نشا مستلزم إنتاج، بالإضافة إلى أدوات ومستلزمات الإنتاج، حرزت المضبوطات على ذمة المحضر تحت تصرف النيابة، وتقدر المضبوطات بنصف مليون جنيه.