ضبط 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالمنيا والقبض على صاحبها

كتب محمود عبد الراضي

ضبطت الأجهزة الأمنية أكثر من 1,5 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة شخص فى المنيا كان يعتزم الإتجار فيها، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال حيازة السلع والبضائع المحظور تداولها بدون ترخيص .

وتمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنيا عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة، لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية، وضُبط داخل شقة تحت الإنشاء بمحل سكنه كمية بلغت (1,712,948 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع) .

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار تم إتخاذ الإجراءات القانونية.