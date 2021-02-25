ضبط مركز للحضانات يعرض أدوية منتهية وعددا من القضايا التموينية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج حملة تموينية مكبرة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن، لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة الجرائم التموينية، وتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 57 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط محمد ع ش 55 سنة مسئول مخبز بلدى ويقيم دائرة مركز جهينة لتجميعه كمية من البطاقات التموينية بدون وجه حق بقصد اختلاس المال العام، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعه وتم ضبط "537" بطاقة.

كما تم ضبط السيد ا س ح 42 سنة مدير مسئول مركز حضانات ويقيم دائرة مركز أخميم لحيازة وعرض أدوية منتهية الصلاحية بقصد الغش والتدليس، وتم ضبط 62 عبوة محلول جلوكوز.

وضبط رشاد ا ش ح 35 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز المراغة لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم ضبط 40 علبة سجائر.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط 8 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و7 قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و6 قضايا عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز، و8 قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و3 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و3 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و3 قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص، و5 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.