ضبط عبوات زيت زيتون تحتوي على حشرات بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الترويج عن المنتجات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من أحد الأشخاص "مقيم بمحافظة القاهرة – يحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتضرره من إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى لقيامه بشراء 48 زجاجة زيت زيتون، وعقب وصول المنتج إليه تبين أن المنتج يحتوى على بعض الحشرات وتغير فى الخواص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة) ، وبحوزته (60 عبوة زيت زيتون بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك، وبمناقشته أفاد بحصوله على المضبوطات من مالك مخزن غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى، وباستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعثر على 480 عبوة زيت زيتون متنوعة مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك.