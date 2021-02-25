وأوضحت الصحيفة عن المصدر، أنه مع تطعيم نحو 20 ألف شخص يوميا، بما يؤشر لتطعيم أكثر من نصف مليون شخص شهرياً ،فأنه من المتوقع تحقيق الأمن الكامل ضد الفيروس خلال شهرين.



وكشف مسؤولون صحيون لـ«القبس» عن اتصالات مكثفة من قبل مسؤولي وزارة الصحة مع الشركات المصنعة للقاحات، خصوصاً المرخص استخدامها في البلاد، لتسريع وتيرة توريد الشحنات المحددة للكويت، وتحديد مواعيد لوصولها.

