"صحة دمياط" تبحث مع مديرى المستشفيات معايير الجودة ومكافحة العدوى

دمياط معتز الشربينى

عقد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، ووكيل المديرية دكتور محمد بدران، وعدد من قيادات مديرية الصحة بدمياط، اجتماعا مع مديرى المستشفيات ومديرى الإدارات الصحية.

وقد نقل وكيل الوزارة، شكر الوزارة، للفرق الطبية بالمستشفيات على جهودهم المبذولة خلال جائحة فيروس كورونا وتم مناقشة التعليمات لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة فى كل من المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة.

وتم التشديد على الالتزام والانضباط الإدارى للفريق الطبى والعاملين بالمستشفيات والوحدات والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى والاهتمام بالتسجيل الطبى فى ملف المريض وعمل ملف طبى موحد طبقا لمعايير هيئة الرقابة والاعتماد.

كما تم التنبيه على مديرى الإدارات الصحية بإعلان مواعيد تقديم الخدمة الصحية فى الوحدات ومراكز طب الأسرة .