"صحة بورسعيد" تستهدف تطعيم 110 آلاف ضد شلل الأطفال

بورسعيد - محمد عزام

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل الصحة بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، أن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستهدف تطعيم 110 آلاف طفل بمختلف مناطق المحافظة.

وأشار "أبو هاشم"، في بيان إعلامي، إلى أنه يجرى التطعيم بواسطة 350 فريقا طبيا على مستوى المحافظة، ما بين فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة، وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت.

وأكد أن تم توفير الطعوم الكافية لإنجاز المستهدف من الأطفال بالمحافظة، كما سيجرى متابعة الحملة بشكل يومي عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية، للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات بشكل فوري، لافتًا إلى أن الحملة ستبدأ الأحد المقبل وتستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء 3 مارس.