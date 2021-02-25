"صحة الغربية" تضبط مخزنا للأدوية غير مرخص بحى أول طنطا

الغربية عادل ضرة

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، عن ضبط مخزن للأدوية غير مرخص، بدائرة قسم أول طنطا يحتوى على أدوية مسجلة بوزارة الصحة ومستلزمات طبية ممنوع حيازتها خارج المؤسسات الصيدلية بكميات 12128 عبوة أقراص وامبولات وشراب و21000 سرنجة.



الأدوية المضبوطة



وذلك خلال الحملات التفتيشية والرقابية التى تنظمها إدارة الصيادلة ومباحث التموين، والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية بتكثيف الحملات الرقابية على كافة قطاعات المنظومة الصحية، والعمل على رصد المخالفات من خلال لجان المتابعة الدورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه جرى تشميع المخزن المخالف، بالإضافة للتحفظ على كافة المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المخالفة للنيابة العامة للتحقيق فى هذا الشأن، مؤكدا استمرار جهود مديرية الصحة فى تنظيم الحملات بصفة دورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشكل الدكتور خالد أصيل مدير عام إدارة الصيدلة لجنة لضبط سوق الدواء، حيث جرى التنسيق لحملة مشتركة مساء اليوم الخميس 25 / 2 / 2021 مع مباحث تموين الغربية برئاسة العميد وليد العيسوى وبقيادة العقيد محمد نصحى، تم شن حملة مكبرة لضبط الأماكن غير المرخصة بدائرة قسم أول طنطا وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.