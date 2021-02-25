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"صحة أسوان" تستعد لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الخميس، 25 فبراير 2021 11:33 ص
"صحة أسوان" تستعد لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال مديرية الشئون الصحية بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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تستعد مديرية الشئون الصحية بأسوان، لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021.

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

كانت مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة باسوان ،وإشراف الدكتور محمد عبد المنعم سرور وكيل المديرية ومدير إدارة تنظيم الأسرة ،  نظمت قافلة خدمية  لتنظيم الأسرة شملت قري الكفور وسبيل العرب والمنشية بمركز كوم امبو.

واستمرت خلال الفترة من 22 حتي 24 فبراير ، وضمت أعمال القوافل عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ، والمشورة ومتابعة الحمل ، بالإضافة لعيادات للكشف علي الأطفال.

 

 


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