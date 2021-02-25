شرطي أمريكى ينقذ طفل عالقا فى مستنقع متجمد بولاية نيوجيرسى.. فيديو

كتب محمد شعلان

وثق شرطي أمريكي في ولاية نيوجيرسي لحظة إقدام أحد عناصر الشرطة على إنقاذ طفل يبلغ من العمر 14 عامًا كان عالقا في مستنقعات متجمدة، وتوجهت الشرطة إلى مكان المستنقع المتجمدة بعد أن تلقت بلاغا من أحد سكان بلدة ألواى الواقعة جنوب الولاية من عائلة ذكرت أن طفلها مفقود بعد هروبه من المنزل.

وأعادت شبكة "يورو نيوز" نشر الفيديو الذى سجلته الشرطة لإنقاذ الطفل الواقع فى مستنقع متجمد بولاية نيوجيرسى، وقادت عمليات البحث عناصر الشرطة إلى المستنقع حيث تم العثور على الطفل وهو عالق وسط المياه المتجمدة إلى منتصف جسده ويتنفس بصعوبة ويتعرض للزفزفة "رعشة الجسم" بسبب صعوبة الجو.



الطفل يعجز عن الحركة



الشرطة تحمل الطفل بعد انقاذه

وأظهرت لقطات الفيديو ضابط الشرطة وهو يمد يده إلى الصبي طالبا منه أن يمسك بها حتى يخرجه من المياه المتجمدة، الا أن الطفل استجاب بصعوبة بسبب تجمد جسده لطول فترة مكثه في البحيرة المتجمدة بولاية نيوجيرسي.

وفى النهاية، تمكن الضابط من إخراج الصبي، وذكر بيان للشرطة أن الصبي ظهرت عليه علامات انخفاض حرارة الجسم، ولحق رجال الانقاذ بالشرطة لإسعاف الصبي ونقله إلى المستشفى معلنين أن الصبي سيتعافى قريبا.

وفى واقعة انقاذ أخرى، سجلت كاميرا مراقبة على إحدى الطرق في وسط مدينة تشيريبوفيتس الروسية، عملية إنقاذ لحياة شخصين كادت أن تنتهى حياتهما تحت عجل السيارات خلال عبور الطريق.

وأظهرت لقطات الفيديو قيام أفرد من الشرطة الروسية يستقلون سيارات في دورية مرور على الطريق، وهم يقفون بسرعة كحائط صد أمام سيارة مسرعة على الطريق كادت ان تصطدم بالمارة، وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وسارع رجال الشرطة الروسية بعد تلقى صدمة الاصطدام بدل المارة من النزول من سيارتهم والتوجه إلى أصحاب السيارة المسرعة، وجاء في تقرير الشرطة أن سائق السيارة وراكبها تم اعتقالهما بعد الحادث.