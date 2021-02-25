كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 25-2-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام التعاملات أمس الأربعاء بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى تباينا ليسجل 48.81 جنيه للشراء، 51.92 جنيه للبيع، مقابل 48.81 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.60 جنيه للشراء، 52.06 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر صرف الدرهم الإماراتى، اليوم، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام التعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره فى بنك "مصر" ليسجل 4.23 جنيه، و4.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.60 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.81 جنيه للشراء.

51.92 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.03 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.88 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.69 جنيه للشراء.

52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.86 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.90 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.39 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.