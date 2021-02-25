زراعة 240 ألف و 922 فدان من القمح خلال الموسم الحالى فى المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن زراعة 240 ألف و 922 فدان من القمح خلال الموسم الحالى 2021، لافتاً إلى أن المحافظة حققت نجاحات كبيرة خلال موسم العام الماضي، مما ساعد فى عبور الموسم بدون مشاكل أو أزمات، مؤكداً على تكثيف تنفيذ الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، فى إطار الارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم.
من جانبه عقد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، اجتماعا مع اللجنة العليا لزراعة وإنتاج محصول القمح، لبحث الاستعدادات الخاصة بموسم زراعة القمح والعمل على حل أية مشكلات أو عقبات خلال الموسم، للوصول لموسم متميز وتحسين الإنتاجية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والمهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية، والجهات المعنية بهذا الشأن، وممثلى البنك الزراعى المصري.
استمع نائب المحافظ لعدد من الملاحظات حول موسم القمح، موجهاً بدراستها ووضع الحلول الفورية لأى عقبة، لافتاً إلى أهمية التوسع فى نشر التقنيات الحديثة فى زراعة القمح ومنها الزراعة على مصاطب والتى توفر نحو 25% من كمية التقاوي، ومن 20 – 25% من كمية مياه الرى والعمل على تعميمها.
شدد نائب المحافظ على توفير الأسمدة وعدالة التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعًا للاتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها، وذلك على أساس علمي، بناءً على المقررات السمادية والتركيب المحصولى طبقا للقرارات الوزارية، والتوصيات الفنية لزراعة محصول القمح من قبل مراكز البحوث الزراعية.
وأكد نائب المحافظ ان هناك توجيهات مشددة من المحافظ بعدم السماح بأى تهاون أو تقصير أثناء موسم توريد القمح هذا العام، لافتاً إلى التأكد من مدى توافر كافة الاحتياجات اللازمة للموسم وجاهزية الصوامع والشون ومدى صلاحيتها لاستقبال المحصول خلال موسم الحصاد ،مع التزام الجهات المسوقة بتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.
استعرض وكيل وزارة الزراعة، خطة المديرية لزراعة محصول القمح فيما يتعلق بتوفير التقاوى وتقديم كافة العمليات الفنية والإرشادية للمزارعين ومكافحة الأمراض، وتوفير السولار لمعدات الحصاد وخطة الحقول الإرشادية، لافتاً إلى أن البنك الزراعى المصرى دعم الفوارغ "الخيش" المتواجدة لتعبئة القمح بــ 160 ألف جوال "خيش" جديد لهذا الموسم.
كما استعرض وكيل وزارة التموين، عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة والسعات التخزينية لكل منها، مشيراً إلى أن المحافظة لديها 40 موقع تخزينى بطاقة استيعابية تصل إلى 400 ألف طن.
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