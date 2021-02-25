زراعة 240 ألف و 922 فدان من القمح خلال الموسم الحالى فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن زراعة 240 ألف و 922 فدان من القمح خلال الموسم الحالى 2021، لافتاً إلى أن المحافظة حققت نجاحات كبيرة خلال موسم العام الماضي، مما ساعد فى عبور الموسم بدون مشاكل أو أزمات، مؤكداً على تكثيف تنفيذ الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، فى إطار الارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم.

من جانبه عقد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، اجتماعا مع اللجنة العليا لزراعة وإنتاج محصول القمح، لبحث الاستعدادات الخاصة بموسم زراعة القمح والعمل على حل أية مشكلات أو عقبات خلال الموسم، للوصول لموسم متميز وتحسين الإنتاجية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والمهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية، والجهات المعنية بهذا الشأن، وممثلى البنك الزراعى المصري.

استمع نائب المحافظ لعدد من الملاحظات حول موسم القمح، موجهاً بدراستها ووضع الحلول الفورية لأى عقبة، لافتاً إلى أهمية التوسع فى نشر التقنيات الحديثة فى زراعة القمح ومنها الزراعة على مصاطب والتى توفر نحو 25% من كمية التقاوي، ومن 20 – 25% من كمية مياه الرى والعمل على تعميمها.

شدد نائب المحافظ على توفير الأسمدة وعدالة التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعًا للاتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها، وذلك على أساس علمي، بناءً على المقررات السمادية والتركيب المحصولى طبقا للقرارات الوزارية، والتوصيات الفنية لزراعة محصول القمح من قبل مراكز البحوث الزراعية.

وأكد نائب المحافظ ان هناك توجيهات مشددة من المحافظ بعدم السماح بأى تهاون أو تقصير أثناء موسم توريد القمح هذا العام، لافتاً إلى التأكد من مدى توافر كافة الاحتياجات اللازمة للموسم وجاهزية الصوامع والشون ومدى صلاحيتها لاستقبال المحصول خلال موسم الحصاد ،مع التزام الجهات المسوقة بتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

استعرض وكيل وزارة الزراعة، خطة المديرية لزراعة محصول القمح فيما يتعلق بتوفير التقاوى وتقديم كافة العمليات الفنية والإرشادية للمزارعين ومكافحة الأمراض، وتوفير السولار لمعدات الحصاد وخطة الحقول الإرشادية، لافتاً إلى أن البنك الزراعى المصرى دعم الفوارغ "الخيش" المتواجدة لتعبئة القمح بــ 160 ألف جوال "خيش" جديد لهذا الموسم.

كما استعرض وكيل وزارة التموين، عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة والسعات التخزينية لكل منها، مشيراً إلى أن المحافظة لديها 40 موقع تخزينى بطاقة استيعابية تصل إلى 400 ألف طن.